  • Век технического сбоя. Red Wings выложила на сайт паспортные данные пассажиров

    14 ноября 2019, 01:25

    Александра Каширина, Екатерина Андронова

    Авиакомпания Red Wings выложила на сайт весь список пассажиров рейса Москва — Анталья 14 ноября вместе с паспортными данными.
    Век технического сбоя. Red Wings выложила на сайт паспортные данные пассажиров

    При попытке посмотреть забронированный билет на официальном сайте Red Wings оказалось, что система выдает весь состав пассажиров рейса с номерами загранпаспортов и датами рождения.

    Век технического сбоя. Red Wings выложила на сайт паспортные данные пассажиров | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Как рассказала «360» пассажирка рейса, она обнаружила, что данные ее семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, оказались в открытом доступе, когда зашла на сайт авиакомпании перед вылетом.

    «Я ввожу свою фамилию и номер билета и любуюсь на всех остальных. Там и мои данные с данными моего ребенка есть», — посетовала она.

    Век технического сбоя. Red Wings выложила на сайт паспортные данные пассажиров | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Что говорит закон

    В России данные граждан защищены федеральным законом «О персональных данных» №152.

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    «Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», — гласит он.

    Компания, которая допустила распространение персональных данных несет административную ответственность и может быть оштрафована по закону с новыми поправками на 75 тысяч рублей.

    За соблюдением закона о защите персональных данных в России следит Роскомнадзор. А граждане, данные которых «утекли в Сеть» имеют право на возмещение морального и имущественного вреда, а также понесенных убытков.

    «Размер возмещения будет определяться судом, и заранее он ничем не ограничен», — сказано в документе.

    Это технический сбой

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    В пресс-службе авиакомпании сообщили «360», что в данный момент технические специалисты проверяют работу сайта и систему бронирования flyredwings.com.

    «Был выявлен технический сбой, который нарушил работу системы — на одном из этапов проверки брони пассажиры чартерного рейса Москва — Анталья (14.11.2019) могли увидеть помимо данных своего бронирования часть данных пассажиров данного рейса», — уверяют в авиакомпании.

    Rеd Wings пообещали в самое ближайшее время устранить данную неисправность и оповестить об устранении сбоя. Однако на момент написания статьи — данные пассажиров все еще были в доступе на сайте.