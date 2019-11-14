Век технического сбоя. Red Wings выложила на сайт паспортные данные пассажиров

Авиакомпания Red Wings выложила на сайт весь список пассажиров рейса Москва — Анталья 14 ноября вместе с паспортными данными.

При попытке посмотреть забронированный билет на официальном сайте Red Wings оказалось, что система выдает весь состав пассажиров рейса с номерами загранпаспортов и датами рождения.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказала «360» пассажирка рейса, она обнаружила, что данные ее семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, оказались в открытом доступе, когда зашла на сайт авиакомпании перед вылетом.

«Я ввожу свою фамилию и номер билета и любуюсь на всех остальных. Там и мои данные с данными моего ребенка есть», — посетовала она.

Источник фото: телеканал «360»

Что говорит закон

В России данные граждан защищены федеральным законом «О персональных данных» №152.

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«Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных», — гласит он.

Компания, которая допустила распространение персональных данных несет административную ответственность и может быть оштрафована по закону с новыми поправками на 75 тысяч рублей.

За соблюдением закона о защите персональных данных в России следит Роскомнадзор. А граждане, данные которых «утекли в Сеть» имеют право на возмещение морального и имущественного вреда, а также понесенных убытков.

«Размер возмещения будет определяться судом, и заранее он ничем не ограничен», — сказано в документе.

Это технический сбой

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В пресс-службе авиакомпании сообщили «360», что в данный момент технические специалисты проверяют работу сайта и систему бронирования flyredwings.com.

«Был выявлен технический сбой, который нарушил работу системы — на одном из этапов проверки брони пассажиры чартерного рейса Москва — Анталья (14.11.2019) могли увидеть помимо данных своего бронирования часть данных пассажиров данного рейса», — уверяют в авиакомпании.

Rеd Wings пообещали в самое ближайшее время устранить данную неисправность и оповестить об устранении сбоя. Однако на момент написания статьи — данные пассажиров все еще были в доступе на сайте.