Общество 09 сентября 2023, 04:48 Вейпы и сигареты негативно влияют на мужскую потенцию RIA: вейпы и сигареты негативно влияют на половую функцию мужчин Freepik

Читать 360tv в

Электронные и обычные сигареты способны оказать негативное воздействие на мужскую потенцию. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на опубликованные данные турецких исследователей в испанском журнале Revista Internacional de Andrología.

В материале сказано, что генерируемый вейпами пар приводит к ярко выраженному изменению яичек, которое вызывает проблемы в интимной жизни. Также это грозит плохими последствиями для репродуктивной функции мужчины.

Реклама

Исследователи из Турции провели эксперимент на крысах. Они сформировали три группы грызунов и поселили каждую в свою камеру. Первой поставляли обычный сигаретный дым в жилище, второй — пары от вейпов. Процедуру повторяли два раза в день по часу. Третья группа была контрольной.

После эксперимента у животных изъяли образцы половых желез. У первой и второй группы оказались дезорганизованы семенные канальцы, в которых образуются сперматозоиды. Больше всего пострадали те, кто «дышал» обычным сигаретным дымом, однако группа «вейпа» недалеко ушла по плохим показателям.

Авторы публикации рассказали про похожее исследование Университетского колледжа Лондона. Благодаря ему эксперты обнаружили, что ароматизаторы в электронных сигаретах негативно воздействуют на сперматозоиды — клетки становятся менее подвижными.