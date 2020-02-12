Вейпы и электронные сигареты предложили продавать онлайн и в автоматах

В России предложили смягчить требования к продаже электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака. Если идею одобрят, все это могут начать продавать в автоматах.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве направил письмо в кабмин и Минздрав о том, что вейпы и системы нагревания табака не нужно приравнивать к обычным сигаретам. Для них следует разработать свои правила, соразмерные с вредом для здоровья. С содержанием письма ознакомилась газета «Известия».

Авторы идеи предложили разрешить рекламу вейпов, но размещать ее можно будет только в курилках и специализированных магазинах. Системы нагревания табака следует, считают в институте, раскладывать открыто, в отличие от сигарет.

Эксперты, кроме того, предложили разрешить торговать вейпами онлайн, но при условии, что курьер будет проверять паспорт покупателя, а площадкам будет грозить ответственность за реализацию товара детям и подросткам. Продавать электронные сигареты и вейпы могут разрешить и в автоматах, в этом случае заплатить можно будет только банковской картой.

В правительстве и Минздраве пока не прокомментировали инициативу. Эксперты идею поддерживают.

«Мы действительно можем рассмотреть вопрос их продажи через автоматы или интернет, я это поддерживаю. Если мы введем более жесткое регулирование, можем столкнуться со всплеском фальсификата и контрафакта», — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По мнению экспертов, это позволит любителям сигарет, которые пока не готовы бросить совсем, присмотреться к альтернативным продуктам.