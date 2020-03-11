Вей гнездо, пока тепло: птицы начнут массово плодиться из-за ранней весны

Любовные игры зимующих в Москве птиц могут начаться раньше из-за ранней весны. Корма им хватает, на улице тепло — вполне возможно, у пернатых будет не один, а два или три выводка.

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин объяснил агентству новостей «Москва», почему потомства у птиц будет больше обычного.

«Те виды, которые у нас зимуют — синички, дятлы, поползни, чижи, сойки, — могут загнездиться раньше, потому что кормовая база и температура провоцируют на это», — подчеркнул специалист.

Если его прогнозы окажутся верными, то столицу ждет настоящий птичий беби-бум.

В Гидрометцентре обещают московскому региону теплые, хоть и облачные будни. Вплоть до пятницы температура воздуха будет колебаться в пределах +6…+10 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, скорость южного и юго-западного ветра не превысит 12 метров в секунду, но при порывах может быть значительно выше.

Накануне выходных слегка похолодает — до +5…+7 градусов. А в субботу снова возможен снег: столбики термометров ночью опустятся ниже нулевой отметки. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов.

В воскресенье придется снова достать теплые вещи: в темное время суток будет -7…-2, а в дневные часы — в пределах -2…+3.

Из-за аномально теплой погоды в Москве не только птицы собрались вить гнезда, но и проснулись клещи. Их заметили на лужайках и в кустах.