Въехавшего в переход метро «Славянский бульвар» водителя отправили в колонию на 4 года

Суд приговорил водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в переход станции столичного метро «Славянский бульвар», к четырем годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

«Мосгорсуд изменил приговор Дорогомиловского районного суда, которым Тихонову В. В. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима, судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении Тихонова, в остальной части — без изменения», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы суда.

Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции, который не учел аргументов подсудимого о неисправности автобуса.

ДТП произошло 25 декабря 2017 года. Тихонов, который был за рулем автобуса, на остановке общественного транспорта съехал в подземный пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 11 человек.

Свою вину Тихонов не признал. Он утверждал, что правила не нарушал, а авария произошла из-за неисправности автобуса.