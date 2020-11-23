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    23 ноября 2020, 13:40

    Ведущим ОТР вручили награды на фестивале «Профессия — журналист»

    Полина Петрова

    Телефестиваль «Профессия — журналист» прошел в московском Доме кино. Среди номинантов оказались журналисты ОТР.
    Ведущим ОТР вручили награды на фестивале «Профессия — журналист»

    Отмечается, что в рамках мероприятия прошла премьера художественной картины Дмитрия Федорова «Москвы не бывает» и специальный показ детективной драмы «Интервью с Богом» режиссера Перри Лэнга.

    В числе номинантов премии телефестиваля оказались ведущие программы «ОТРажение» Оксана Галькевич и Константин Чуриков. Им вручили награду за «Лучшую программу». Автор передачи «Прав? Да!» Варвара Макаревич получила приз «За подробный разбор и поиск решений в теме проблем современной журналистики».

    Также Ашоту Караханяну выдали специальный диплом жюри за телерепортаж о наводнении в Иркутской области летом минувшего года. Уточняется, что в нынешнем году фестиваль «Профессия — журналист» провели в 12-й раз.