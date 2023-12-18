Общество 18 декабря 2023, 11:17 Ведущий «Живой еды» Малоземов посоветовал покупать менее соленые варианты красной икры

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Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, на что необходимо обратить внимание при выборе красной икры. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт напомнил, что данное блюдо богато полезными веществами, оказывающими положительное влияние на сердце, сосуды, мозг и иммунитет.

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«Единственная проблема, которую стоит решать, выбирая красную икру, — это количество соли. По текущим нормативам и по тому, как реально делают, оно может достигать 6%. <…> Поэтому важно выбирать менее соленые варианты», — отметил специалист.

По его словам, уже существует технология, которая позволяет существенно снизить объем консервантов в икре. При этом такой способ сохраняет ее вкус.