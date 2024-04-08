Общество 08 апреля 2024, 18:05 Ведущий Тихомиров: сморчки нужно искать на востоке Москвы вблизи осин

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Сморчки, которые считаются ценными грибами, часто растут рядом с яблонями и осинами. Искать их стоит на востоке Москвы, сообщил ведущий программы «Какого Лешего!» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Там много осинников, торфоразработок. Сморчковые шапочки очень любят эти места. Они, кстати, растут и на Лосином острове», — отметил Тихомиров.

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По словам эксперта, на севере, западе и юге столицы искать эти грибы бесполезно. Кроме того, дачникам стоит с осторожностью копать свои участки, поскольку грибница образует симбиоз с почвенной бактерией.