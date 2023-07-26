Общество 26 июля 2023, 13:00 Ведущий программы «Внимание! Еда!» объяснил, как купить продукты на дачу со скидкой в «Магните» при помощи СБП

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Лето — самый разгар дачного сезона. Бывает, что за городом хочется быстро перекусить, и тогда на помощь приходит бутерброд с черным хлебом и кабачковой икрой. Ведущий программы «Внимание! Еда!» Максим Беспалов объяснил, как купить этот продукт и другие товары со скидкой через Систему быстрых платежей.

Ведущий отправился за кабачковой икрой в магазин «Магнит». Беспалов посоветовал активировать карту лояльности торговой сети, поскольку на нее будут начисляться бонусы.

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Кроме того, по 13 августа включительно посетителей «Магнита» ждет приятный сюрприз. При оплате через Систему быстрых платежей покупатели получат кешбэк 5% бонусами на карту лояльности магазина.

Рассчитаться через СБП можно тремя способами, при этом не нужно брать с собой банковскую карту. Первый способ — скачать приложение «СБПэй» и привязать к нему счет. В магазине нужно просто разблокировать телефон и приложить его к NFC-табличке, оплатив таким образом покупки в одно касание.

Второй способ — оплата по QR-коду, размещенному на NFC-табличке в кассовой зоне. Его нужно отсканировать в привычном приложении мобильного банка и подтвердить оплату.

Можно выбрать еще один способ — расплатиться в один клик с помощью мобильного приложения «Магнит: акции и скидки». Нужно показать кассиру карту лояльности «Магнит», сообщить о желании совершить покупку с помощью Системы быстрых платежей в приложении и подтвердить оплату нажатием кнопки «Оплатить СБП».

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При любом из трех способов на карту лояльности магазина «Магнит» вернут бонусами 5% от суммы покупки. Один бонус равен одному рублю. Кешбэк можно тратить на следующие покупки, оплачивая до 50% суммы.

«Если вы брали не только кабачковую икру, а, допустим, делали закупку на дачу на несколько дней, сумма получается приличная. СБП — быстро, просто, выгодно!» — подытожил Максим Беспалов.

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