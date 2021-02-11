Ведущий мероприятий рассказал, как сейчас экономят на свадьбах

Ведущий и видеоблогер Антон Пятайкин рассказал, что рынок начал постепенно приходить в норму после самоизоляции. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он уточнил, что до этого практически не было заказов, а запланированные мероприятия часто переносились. Теперь все потихоньку начало восстанавливаться, при этом бюджеты не сильно упали.

«Сейчас, когда уже пошли послабления и люди понимают, что не просто их отпускают, но и заработать можно будет, они начинают расслабляться», — рассказал блогер.

По большей части, люди стали отказываться от большого количества гостей на свадьбах. Сейчас среднее количество — от 30 до 50 человек. Кроме того, экономят на фото- и видеосъемке. Обычно выбирают только фотографии.

«И отказываются от пышных банкетов, супершикарных тортов, стараются сделать в минималистичном стиле. Даже когда ищут площадку, стараются найти такую, что её минимально нужно было украшать», — рассказал Пятайкин.

Он добавил, что иногда отказываются даже от ведущих. Решают просто собраться с друзьями и родственниками в ресторане и посидеть в более неформальной атмосфере.