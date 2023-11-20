Общество 20 ноября 2023, 11:29 Ведущий Малоземов: яблоко способно ускорить созревание купленного авокадо

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Неспелые авокадо зачастую можно встретить на прилавках российских магазинов. В интервью радиостанции Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» рассказал, как ускорить созревание плода в домашних условиях.

Самым эффективным и эстетичным средством он назвал яблоко.

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«Если положить его вместе с манго или авокадо, например в бумажный пакет, яблоко будет выделять достаточное количество газообразного растительного гормона этилена, который способствует созреванию фруктов», — объяснил эксперт.

По его словам, такой способ подходит и для киви.