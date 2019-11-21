Ведущий Дмитрий Куликов раскрыл подробности драки на ток-шоу
Ведущий шоу Дмитрий Куликов признался в беседе с «Царьградом», что добежать до устроивших потасовку гостей просто не успел.
«Это было метрах в шести от меня, они не стояли рядом, я просто не успел добежать, даже чтобы встать…» — пояснил он.
Куликов добавил, что всегда требует от гостей не приближаться друг к другу «в состоянии высокой психологической экспрессии». Дистанцию необходимо держать всегда. Рукоприкладство не обсуждается в принципе.
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«Это, конечно, следствие высокой экспрессии участников», — пояснил причины возникшей драки телеведущий. Эмоции, уверен он, захлестнули Вакарова, и политолог не сумел сдержаться.
Эксперта выгнали из студии после потасовки, второму пригласили медиков.
«Василь был удален за это неподобающее поведение. А для Грэга мы пригласили врачей», — рассказал Куликов.
После случившегося гости шоу больше не пересекались. С американцем, который ударился головой о декорации, все в порядке. Подобные инциденты телеведущий назвал из ряда вон выходящими событиями.