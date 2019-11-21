Ведущий Дмитрий Куликов раскрыл подробности драки на ток-шоу

Американский эксперт и украинский политолог подрались на ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» из-за крайней эмоциональности. В итоге Василя Вакарова удалили из студии, а на помощь Грэгу Вайнеру позвали медиков.

Ведущий шоу Дмитрий Куликов признался в беседе с «Царьградом», что добежать до устроивших потасовку гостей просто не успел.

«Это было метрах в шести от меня, они не стояли рядом, я просто не успел добежать, даже чтобы встать…» — пояснил он.

Куликов добавил, что всегда требует от гостей не приближаться друг к другу «в состоянии высокой психологической экспрессии». Дистанцию необходимо держать всегда. Рукоприкладство не обсуждается в принципе.

Украинский эксперт ударил американского в эфире «России 1» Подробнее

«Это, конечно, следствие высокой экспрессии участников», — пояснил причины возникшей драки телеведущий. Эмоции, уверен он, захлестнули Вакарова, и политолог не сумел сдержаться.

Эксперта выгнали из студии после потасовки, второму пригласили медиков.

«Василь был удален за это неподобающее поведение. А для Грэга мы пригласили врачей», — рассказал Куликов.

После случившегося гости шоу больше не пересекались. С американцем, который ударился головой о декорации, все в порядке. Подобные инциденты телеведущий назвал из ряда вон выходящими событиями.