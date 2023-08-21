Общество 21 августа 2023, 12:02 Ведущий актер театра «Эрмитаж» Шулин умер на 56-м году жизни Руководитель театра Левитин: актер «Эрмитажа» Шулин умер после тяжелой болезни Театр Эрмитаж / YouTube

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Заслуженный артист России, ведущий актер московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин скончался. Об этом рассказал в беседе с ТАСС художественный руководитель театра Михаил Левитин.

«Он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет», — сообщил Левитин.

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Шулина не стало поздним вечером 20 августа, артисту было 55 лет. Прощание с актером состоится 23 августа. Точное время и место Левитин пока не уточнил.

Актером в авторском театре Михаила Левитина Шулин был с 2007 года. На сцене он играл в постановках «Судьба барабанщика», «Зойкина квартира», «Дон Кихот».

До этого артист служил в Мурманском областном театре драмы, где сыграл в нескольких десятках спектаклей. Кроме того, Шулин снимался в кинокартинах. Звание Заслуженного артиста России он получил в 2006 году.