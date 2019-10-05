Ведущий «60 минут» объяснил, зачем нужно обсуждать Украину на российском ТВ

«Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО», — написал журналист.

Этой публикацией, в частности, поделились его жена и соведущая шоу Ольга Скабеева, а также их коллега Владимир Соловьев.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что журналисты выставляют Украину в невыгодном свете, а это неправильно. При этом он отметил, что отечественные телеканалы придерживаются независимой редакционной политики. Но если же граждане Украины уверены, что события в их стране рассматриваются в России в негативном ключе, значит российским политическим программам «чего-то не хватает».

Скабеева ответила на замечание главы государства. По ее словам, представители СМИ целенаправленно не очерняют Украину и ее граждан.

Накануне ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин рассказал об усталости россиян от постоянного обсуждения украинских событий. По его мнению, в этом государстве нет ничего, что могло бы привлечь внимание граждан РФ. А в самих передачах зашкаливает градус абсурда.