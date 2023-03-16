Общество 16 марта 2023, 12:13 Ведущие HR-специалисты обсудили тренды отрасли управления персоналом HR-специалисты обсудили тренды отрасли на конференции в «Крокус Экспо»

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Как управлять персоналом, поднять мотивацию сотрудников и развить лидерские качества, обсудили на конференции в «Крокус Экспо» в Красногорске. Ведущие HR-специалисты собрались там в 23-й раз, чтобы перечислить основные тренды отрасли управления персоналом.

Гости познакомились с различными лидерскими практиками. Эксперты выступили на четырех площадках, каждая из которых посвящена отдельному направлению работы с кадрами.

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«У нас большой стенд, где мы рассказываем о двух наших крупнейших проектах. [Первый] — это спикерский клуб Промсвязбанка. У нас будет целая конференция, где выпускники нашего клуба, не HR, расскажут, как они видят HR. То есть HR глазами бизнеса. И второй тренд, конечно, цифровизация и все, что с ней связано», — рассказала начальник управления обучения и развития персонала Промсвязьбанка Татьяна Меньшова.

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На главной сцене обсудили будущее HR-индустрии. На конференции также выступил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что сегодня в России проходит серьезная трансформация рынка труда.

«Она обусловлена изменениями в экономическом секторе. И сейчас существует большой запрос на квалифицированную рабочую силу многими корпорациями и компаниями», — заявил Котяков.

На мероприятии он также обсудил со специалистами вопросы своевременной подготовки кадров, подбора персонала, формирования корпоративной культуры внутри организации.

«Необходимо понять, что происходит, осмыслить, послушать, что делают другие, и продумать планы», — высказал мнение директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково» Денис Конанчук.

Главной темой конференции в этот раз стало раскрытие потенциала каждого сотрудника и привлечение клиентов.

«Основа — это человек. Если люди готовы помогать организации, вовлечены, понимают свои задачи, то они и помогут выстоять и себе, и всем. Делимся опытом. Крупнейшие корпорации, средний бизнес», — отметил основатель и управляющий партнер компании «Эврико» Владимир Соловьев.

Участники пообщались со специалистами и обменялись опытом работы с клиентами.

Выставка продлится два дня.