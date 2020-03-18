Ведущему прогноза погоды на НТВ стало хуже. Александр Беляев борется с раком

«В марте должен был идти на плановое обследование, но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую», — рассказал он.

Беляев не уточнил, что стало причиной ухудшения. Он отметил, что родные после множества его уговоров наконец согласились провериться на онкологию. Сейчас бессменный ведущий рубрики о погоде большую часть времени проводит за городом. Несмотря на плохое самочувствие, журналист продолжает работать.

В конце января профессор говорил, что медики посоветовали ему прекратить прием лекарств. Он последовал их рекомендации. В декабре Беляев сдавал анализы, и они показали хорошие результаты.

Ранее стало известно, что от онкологии умер политик Эдуард Лимонов. Ему было 77 лет. Недавно он перенес две операции, которые дали осложнения. Похороны Лимонова пройдут в закрытом режиме.