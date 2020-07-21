Ведущего прогноза погоды Александра Беляева похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания и похороны известного ведущего прогноза погоды на НТВ Александра Беляева пройдут в ближайший четверг, 23 июля, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом «360» сообщил один из бывших коллег телеведущего.

Проститься с известным синоптиком можно в Большом Зале похоронного дома Троекурово в 14:00.

Александр Беляев скончался в возрасте 71 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. В этом году он уже перенес две операции, но спасти врачи его не смогли.

На телевидение географ-гидролог по образованию Беляев попал в 1998 году. Его образ профессора, который просто и интересно рассказывал о погоде, сильно полюбился зрителям.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весь метеорологический факультет с интересом наблюдал, как незаурядный человек рассказывал о погоде простыми и яркими фразами. При этом то, что Беляев смог освоить достаточно новую и непростую профессию вызывало дополнительное уважение.