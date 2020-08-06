Ведущая «Вестей» на Камчатке уволилась. Она стала известна после смеха над новостями о льготах

Журналистка ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) Александра Новикова, прославившаяся смехом над льготами, все-таки уволилась. Причиной стал митинг, а вовсе не то, что она не смогла сдержать смех, читая новости о льготных выплатах.

Увольнение произошло после того, как ведущая организовала митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

«Меня уволили по собственному желанию на следующий день после того, как я собрала людей на площади. У нас был с шефом (директором ГТРК) уговор: когда станет невмоготу меня отмазывать, я напишу заявление. Я сдержала слово», — заявила Новикова. Ее процитировало РИА «Новости».

На своей странице в Instagram она добавила, что ничуть не жалеет об уходе. Своим коллегам Александра сказала «спасибо», «люблю» и «прости». Журналистка также смонтировала ролик, в котором показала свои рабочие будни на ГТРК.

Сергея Фургала обвиняют в причастности к ОПГ и организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Он арестован и ждет суда в московском СИЗО Лефортово. Президент РФ Владимир Путин в конце июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Александра Новикова прославилась на всю страну в феврале 2020 года, когда в Сеть попали закадровые съемки выпуска программы «Вести Камчатка». На них видно, как девушка смеется, читая текст к сюжету про выплату льгот.

Ее насмешили суммы, которые выделяются для местных жителей на международный поезд и путевку в санаторий. На последнюю власти выделили 137 рублей. После общественного резонанса журналистку не уволили, но провели с ней беседу.