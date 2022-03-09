Ведущая тренингов Прокопьева рассказала, как начать «новую жизнь»

Ведущая тренингов по психологии общения Ирина Прокопьева рассказала, как правильно начинать перемены в жизни. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным сайта «Дни.ру», она отметила, что не стоит назначать особую дату.

«Новую жизнь надо начинать не с красивой даты, а тогда, когда мы к этому готовы», — объяснила она.

Прокопьева рекомендовала четко сформулировать цель и составить план ее достижения. При этом она рекомендовала не ожидать мгновенного результата.