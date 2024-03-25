Общество 25 марта 2024, 18:25 Ведущая Рукавичникова посоветовала юным журналистам определиться с тематикой и форматом работы

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Ведущая «Вечерки ТВ» Екатерина Рукавичникова встретилась с участниками проекта «Пресса в образовании» в Ситуационном центре российской столицы. В ходе мероприятия эксперт дала советы юным журналистам, передала «Вечерняя Москва».

Специалист напомнила, что сейчас во многих школах существуют медиа-классы и площадки для развития в данной сфере.

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«Где-то по-прежнему делают газеты, записывают видеоролики. Эти материалы можно и нужно добавлять в свое портфолио», — отметила Рукавичникова.

По ее словам, новичку также важно выбрать свою тематику и бренд, а также соблюдать этику журналиста. Авторское письмо поможет читателю узнать автора среди огромного потока информации.