Общество 12 декабря 2023, 15:25 Ведущая радио «Маяк» Людмила Швецова умерла в Москве Shot: ведущая радио «Маяк» Швецова умерла в Москве в возрасте 82 лет Freepik

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Легендарная радиоведущая «Маяка» Людмила Швецова умерла в Москве. Ей было 82 года. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, причиной смерти журналистки стала острая сердечная недостаточность. Ее тело обнаружил сын в квартире в Юрловском проезде в районе Отрадное. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

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За плечами Швецовой была успешная, более чем пятидесятилетняя карьера в сфере журналистики. Она отдала многие годы службе на радио «Маяк», публиковала свои работы в изданиях «Огонек», «Крестьянка» и других, была автором книги «Завод и люди». Она вошла в Книгу рекордов Гинесса как единственная женщина-журналист, четыре раза побывавшая на Северном полюсе.

Кроме того, Швецова была членом Географического общества. На «Маяке» она работала до 1987 года.