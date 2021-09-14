Ведущая Первого канала предложила ввести «материнскую зарплату»

Россиянки должны начать получать «материнскую зарплату». Размер выплаты будет составлять до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С таким предложением выступила депутат и ведущая Первого канала Марина Ким.

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии, и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ», — заявила секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике во время дебатов на телеканале ОТР.

Она добавила, что при доведении минимального размера оплаты труда до 15 тысяч рублей, рожавшие женщины смогут получать по 30 тысяч рублей. Ким пояснила, что при рождении троих детей россиянки теряют сразу 10 лет трудового стажа, а также остаются без определенной суммы дохода.

Начиная с 1 июля беременным женщинам стали выплачивать ежемесячное пособие. Сумма составляет половину МРОТ в регионе. Получить выплату могут те женщины, которые оказались в трудной финансовой ситуации и успели встать на учет в течение первых 12 недель беременности.