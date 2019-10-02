Ведущая отреагировала на обвинения в постановке «Давай поженимся!»

Ток-шоу «Давай поженимся!» обвинили в постановке передач. Одна из его ведущих и астролог Василиса Володина убедила зрителей, что в программе все происходит по-настоящему.

Дискуссия развернулась в Instagram Володиной под публикацией о начавшихся съемках новых выпусков. Одна из-подписчиц предположила, что само шоу — это «розыгрыш, веселая комедия, и люди там актеры».

«Зря вам так кажется. Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали?» — задала вопрос астролог.

Комментарий, где пользователи выразили сомнения в правдивости передачи, был не единственным. Еще одна зрительница заявила, что некоторые «настоящие невесты» потом появлялись на экранах в «разных художественных фильмах». То же самое, уверила женщина, она замечала и за «женихами».

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Володина отметила, что подобное происходит нечасто. Более того, в таком случае ситуация остается на совести участников программы.

«У редакторов нет хрустального шара для того чтобы, отбирая героев для программы, их высвечивать. Или что, всех проверять на полиграфе?» — парировала ведущая.

По ее словам, редакторы выбирают на «Давай поженимся!» людей, руководствуясь рассказанной ими информацией. Проверяют ее по возможности.