Ведущая «Орла и Решки» поделилась опытом выздоровления от COVID-19

Российская телеведущая Мария Ивакова рассказала о том, как переболела коронавирусом нового типа. Она описала симптомы и даже написала список лекарств, которые ей помогли.

«Друзья, на днях я сдавала очередной тест на COVID-19, и наконец пришел отрицательный результат. Ждем результаты еще одного теста и если он отрицательный, то я окончательно здорова!», — написала ведущая в Instagram.

По ее словам, сами симптомы длились примерно девять дней. «Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся (первые дни я не могла полноценно сделать наклон). КТ легких чистое», — отметила Ивакова.

В список лекарств ведущая включила витамины, магний, цинк, мед, лимон и имбирь, однако остальные препараты она посоветовала согласовать с врачами. Не факт, что они подойдут всем, ведь врач назначал лечение «на основании моих результатов и текущего состояния», подчеркнула Ивакова.

Ведущая также отметила, что нужно заранее укреплять иммунитет здоровым образом жизни.

Мария Ивакова ранее сама рассказала о том, что у нее выявили коронавирусную инфекцию. Она лечилась дома, потому что заболевание протекало в легкой форме. Из симптомов у телеведущей наблюдались только ломота в теле и отсутствие обоняния. При этом у ее молодого человека, известного актера Никиты Ефремова, коронавирус не нашли. Также отрицательный тест на коронавирус был у партнера Иваковой по танцам Евгения Папунаишвили.