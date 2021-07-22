Ведущая Лаура Джугелия обвинила своих братьев в вымогательстве и мошенничестве

Журналистка и ведущая Лаура Джугелия обвинила двух своих родных братьев в попытке отобрать у нее дом, в котором она с мужем живет уже более 20 лет. Фото мужчин и рассказ о вымогательствах Джугелия опубликовала в Instagram.

«Эти люди подали в суд на меня и моего мужа и пытаются отобрать наш дом, дом в котором мы и моя семья живем 20 лет! Эти люди вымогают деньги, продали наш участок в Абхазии и присвоили деньги себе!» — поделилась ведущая.

Она назвала родственников ворами, вымогателями и мошенниками. По ее мнению, их поведение не может иметь никакого оправдания.

«Мы старались решить этот вопрос мирным путем, но этим людям все равно на всех. Им нужны только деньги», — констатировала журналистка.

Джугелия также предупредила, что с ними не стоит вести никаких дел. В комментариях многие поддержали ведущую, однако были и те, кто посчитал, что выносить сор из избы некрасиво.

«Люди видят только одну сторону, есть еще и другая сторона, в которой может быть все наоборот! Это ужасно — выносить все на всеобщее обозрение и развлечение людей!» — заметила одна из подписчиц.