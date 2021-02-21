Ведущая «Давай поженимся!» перечислила качества хорошей жены

У женщины в браке будет мало свободного времени для себя, поэтому, чтобы семейная жизнь «не показалась рабством», к ней нужно подготовиться заранее, считает главная телесваха и ведущая Роза Сябитова. Она назвала четыре качества, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена.

Об этом Сябитова рассказала на своей странице в Instagram. Главная телесваха объяснила, что отсутсвие свободного времени в браке у женщины связано с тем, что ей надо будет уделять время мужу, детям, а также заниматься хозяйством. Поэтому, по ее мнению, к семейной жизни нужно подготовиться заранее. Сябитова сравнила это с подготовкой матросов к длительному морскому путешествию.

Невеста должна приучить себя рано вставать, считает сваха. Также она должна «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно». Будущим женам следует тренировать в себе терпение и дисциплину. И самым важным качеством Сябитова назвала уважительное отношение к субординации.

Телеведущая сравнила мужа с капитаном корабля, а жену и детей с его помощниками. По словам главной телесвахи, в зависимости от того, как супруга будет помогать мужчине «командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия».

До этого Сябитова говорила, что замужество похоже на американские горки, где только одной любви будет мало. Она также рекомендовала готовиться к браку заранее. Она посоветовала не тратить деньги на очередные гаджеты и наряды, а научиться копить. Уметь делать сбережения необходимо на тот случай, если мужчина вдруг потеряет работу или у него будет не очень высокая зарплата.