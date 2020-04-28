«Ведомости»: связанную с Собчак компанию внесли в список системообразующих

Компанию по добыче дальневосточного краба «Монерон» признали системообразующей. В марте Ксения Собчак купила 40% акций компании.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Минэкономразвития, список системообразующих компаний в России пополнился новыми, среди которых оказался «Монерон». Всего в этот список включили 10 компаний рыбной отрасли. Ранее было четыре.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что системообразующим компаниям предоставят льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Ставку этих кредитов будет субсидировать государство. Речь идет не о немедленной поддержке, а о помощи в случае возникновения трудностей.

Помимо «Монерона», в обновленный список вошли «Курильский универсальный комплекс», «Гидрострой», «Рыбокомбинат „Островной“» и другие крупные представители отрасли.

12 марта Ксения Собчак приобрела по 40% акций «Монерона» и «Курильского универсального комплекса». Жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева Елена выкупила по 10% акций.