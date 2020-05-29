«Ведомости» сменили владельца

У газеты «Ведомости» теперь новый владелец. Им стал Иван Еремин. Константин Зятьков вышел из сделки.

Как пишет ТАСС, сделка по продаже акций и активов компании АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ, издатель газеты «Ведомости») закрылась. Права на владение и управления этим активом переданы АО «Саппорт» в лице его учредителя Ивана Еремина.

«В ходе подготовки к сделке ситуация на рынке претерпела существенные изменения, поэтому, взвесив все «за» и «против», мы с Константином пришли к единодушному мнению, что и для инвесторов, и для издания оптимальным развитием событий станет наличие одного собственника, — процитировал Еремина его представитель.

Отмечается, что Зятьков переуступил право выкупа акций газеты Еремину, а сам решил сконцентрироваться на развитии своего издательского дома «Версия».

Иван Еремин известен на Урале как один из основателей портала «Уралполит.ру». Он также является создателем и управленцем информагентства «Федералпресс». Он также является председателем попечительского совета Фонда развития медиакоммуникаций и информационного общества.