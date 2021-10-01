«Ведомости»: Сбербанк повысил базовые ставки по ипотечным кредитам

У Сбербанка с 1 октября выросли базовые ставки по ипотеке. Их подняли на 0,4 процентных пункта, сообщила газета «Ведомости».

Ставку на покупку квартиры в новостройке установили на уровне 8,4%. Кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке будут выдавать под 8,5%, уточнило РИА «Новости» в Telegram.

Повысилась и ставка на рефинансирование жилищных кредитов. Теперь она составляет 8,2% вместо 7,9%.

Программ ипотеки с господдержкой, нецелевого кредита под залог недвижимости и строительства жилого дома изменение ставок не коснется.

В Счетной палате ранее предупредили о риске пузыря на ипотечном рынке. Он может образоваться из-за резкого роста ипотечного портфеля и стоимости недвижимости. Удар по стабильности финансового сектора и доходам населения в таком случае окажется серьезным.