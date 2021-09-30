«Ведомости»: Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом

Facebook грозит миллиардный штраф за повторное неудаление запрещенного контента. Протокол планирует составить и вручить Роскомнадзор. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В регуляторе отметили, что представителей американской корпорации вызывали на составление документа о нарушении законодательства РФ. В дальнейшем этот протокол будет направлен в суд, который и определит размер штрафа для компании.

Facebook могут обязать выплатить штраф на сумму, равную десятой части всей выручки корпорации, уточнил представитель пресс-службы Роскомнадзора. Как указано в материале, по подсчетам экспертов, эта сумма достигает 12 миллиардов рублей.

Всего администрация Facebook и Instagram не удалила свыше двух тысяч противоправных материалов, заключили в ведомстве.

В середине сентября Facebook дали срок на оплату административных штрафов. 60-дневный период будет отсчитываться с момента вступления постановлений суда в законную силу. Компании необходимо выплатить 17 миллионов рублей до 19 октября. Еще 26 миллионов рублей нужно было выплатить выплатить до 28 сентября. Такая сумма обозначена в восьми судебных постановлениях.