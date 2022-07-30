«Ведомости»: OBI продала российский бизнес за 1 евро

Сделку по продаже российского бизнеса сети магазинов для строительства OBI закрыли за один евро. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на близкие к процессу источники.

Журналисты издания сообщили, что контрольный пакет сети приобрел бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Саму сделку заключили 27 июля. Согласно документу, группа инвесторов из РФ приобрела шесть юридических лиц российской сети OBI. На первом этапе Лиокумовичу перейдет 60% долей, а группе инвестиционно-строительных компаний (ГИСК) Маx — 40%. Позднее меньшую часть можно будет продать «третьим лицам». Участие в сделке ГИСК Max ранее одобрила Федеральная антимонопольная служба.

Оба источника «Ведомостей» назвали сумму сделки символической. Один из собеседников издания заявил, что весь российский бизнес OBI перешел к новым владельцам за один евро.

Журналисты «Ведомостей» подчеркнули, что Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH. Также часть СМИ считает нового владельца российский магазинов сети представителем австрийской группы компаний Supernova. Корпорация специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе.