«Ведомости»: Минтранс может отказаться от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов

Минтранс может скорректировать свою позицию о необходимости проверки QR-кодов о вакцинации при продаже билетов. Однако пока сохраняется нацеленность на то, что проверять сертификаты будут непосредственно перед регистрацией на рейс. Такую информацию сообщили «Ведомостям» сразу несколько источников в авиакомпаниях и собеседник, который в курсе итогов совещания Минтранса 1 декабря.

Само обсуждение проходило вместе с представителями отрасли. По имеющимся данным, позицию озвучат 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Государственной думы.

Пока схема планируется такая: билет можно будет купить без сведений о сертификате — однако авиакомпания пришлет всем, у кого нет данных о прививке или иных оговоренных законом документов, уведомление о необходимости их получения. Зарегистрировать пассажира на рейс можно будет только при наличии QR-кода. Если сертификат так и не появится, то компания отменит действие договора и в течение 30 дней вернет пассажиру сумму, равную полной цене билета.

Планируется, что запрашивать данные о наличии сертификата будут не сами авиакомпании, а провайдеры их системы бронирования. Среди них — Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Проверку будут проводить и в том случае, если билет приобретен у агентов по продажам. Однако собеседники издания не пояснили, каким образом можно будет проверить сертификат у тех россиян, у которых не создан профиль на Госуслугах.