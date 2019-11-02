Ведьма рассказала о влиянии надгробия с портретом Асмус на жизнь актрисы

Асмус отказалась от компенсаций за фото на надгробии Подробнее

«Для Кристины Асмус, а также для всех, кто увидел свою фотографию на рекламе ритуальных изделий или на самом ритуальном изделии, которое не установлено на кладбище, а просто представлено в качестве рекламы никаких последствий не будет», — заявила собеседница издания.

При этом она пояснила, что если плиту принести на кладбище и положить на могилу, то у изображенного на памятнике человека резко ухудшится самочувствие, но ничего фатального не произойдет.

«Говорить о негативе в жизни можно, только если плита действительно исполняет свои функции», — пояснила Белова.

Портрет актрисы Кристины Асмус на могильной плите увидели посетители выставки «Некрополь» на ВДНХ. Возмущенная актриса привлекла адвокату Анатолия Кучерену, который потребовал от владельцев надгробной плиты извинений. Сама Асмус заявила, что история очень негативно повлияла на нее и ее родственников. По ее словам, у нее сильно разболелась голова и никакие таблетки ей не помогают.

Сегодня стало известно, что после извинений со стороны фирмы Асмус отказалась от претензий и компенсацию от них она требовать не намерена. В организации пояснили, что снимок им передал посетитель, который просил показать работу гравировального устройства.