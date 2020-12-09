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    09 декабря 2020, 10:44

    Ведьма Алена Полынь предупредила тех, для кого 2021 год может быть тяжелым

    Полина Петрова

    Потомственная ведьма Алена Полынь объяснила, для кого будущий год может быть опасен. Также она рассказала, каким станет конец текущего года, информирует РИА ФАН.
    Ведьма Алена Полынь предупредила тех, для кого 2021 год может быть тяжелым

    Она отметила, что люди воспринимают год, как нечто плохое и поэтому привлекают плохие события.

    «Декабрь — неплохой месяц, он месяц передышки. Ничего сверхъестественного не будет», — уточнила специалист.

    Полынь пояснила, что в год крысы все шло исподтишка, крыса хитрила весь год. Когда 12 февраля придет год быка, все заметно изменится. По ее словам, 2021 год будет тяжелым для тех, кто родился в год быка. Так, хозяин года приходит каждые 12 лет и спрашивает с человека за этот период. Если он ошибался, то получит наказание.

    Ведьма добавила, что в грядущем году начнется стремительное движение, потому что бык идет напролом. Речь идет о быстрых переменах и открытых конфликтах.

    «С пандемией мы научимся жить. Но придут новые вирусы, это неизбежно. Нужно правильно научиться жить в этих условиях, а для этого, прежде всего, нужно правильно взаимодействовать с пространством. К примеру, правильно встречать праздники», — посоветовала специалист.

    Она рекомендовала вешать на елку символичные игрушки, означающие то, что человек мечтает получить.