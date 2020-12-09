Ведьма Алена Полынь предупредила тех, для кого 2021 год может быть тяжелым

Она отметила, что люди воспринимают год, как нечто плохое и поэтому привлекают плохие события.

«Декабрь — неплохой месяц, он месяц передышки. Ничего сверхъестественного не будет», — уточнила специалист.

Полынь пояснила, что в год крысы все шло исподтишка, крыса хитрила весь год. Когда 12 февраля придет год быка, все заметно изменится. По ее словам, 2021 год будет тяжелым для тех, кто родился в год быка. Так, хозяин года приходит каждые 12 лет и спрашивает с человека за этот период. Если он ошибался, то получит наказание.

Ведьма добавила, что в грядущем году начнется стремительное движение, потому что бык идет напролом. Речь идет о быстрых переменах и открытых конфликтах.

«С пандемией мы научимся жить. Но придут новые вирусы, это неизбежно. Нужно правильно научиться жить в этих условиях, а для этого, прежде всего, нужно правильно взаимодействовать с пространством. К примеру, правильно встречать праздники», — посоветовала специалист.

Она рекомендовала вешать на елку символичные игрушки, означающие то, что человек мечтает получить.