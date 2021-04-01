«Ведет себя неадекватно»: Полицеймако удивился иску от покусанного собакой писателя

Фейком или разводом назвал актер Михаил Полицеймако сообщение, что на него подал в суд писатель Валентин Лавров, которого якобы покусала собака артиста. В беседе с «360» актер заявил, что не получал никакой повестки.

Полицеймако подчеркнул, что не в курсе, чего именно добивается господин Лавров и что именно с ним случилось.

«Единственное, что могу сказать, он достаточно в почтенном возрасте. Какие-то изменения есть, судя по его возрасту и статусу. Ведет себя, порой, неадекватно, поэтом это заявление из этой какой-то сферы», — пояснил актер.

Он особо отметил, что если повестка все же придет, то делом займутся адвокаты, но сам Валентин Лавров ни с какими претензиями не обращался.

Сообщение о том, что йоркширский терьер Умка актера Михаила Полицеймако покусала 85-летнего писателя и академика Валентина Лаврова появилась в Telegram-канале Mash. Все произошло еще 10 ноября. Пострадавший Лавров утверждает, что ему пришлось несколько раз ездить в больницу на перевязки.

Сам актер на ситуацию никак не отреагировал и писатель подал в суд с требованием возместить ему моральный ущерб на 300 тысяч рублей.