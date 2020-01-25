«Ведет себя агрессивно»: жители села под Красноярском собрались на сход против пьющего главы

Жители села Никольское уже не первый год воюют с главой администрации сельсовета и его пагубной привычкой. Александр Нахаев, говорят они, любит выпить. Он начал появляться нетрезвым на работе и агрессивно себя вести. Теперь люди планируют сход и хотят его отставки.

По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Александра Глискова, Нахаев не первый год ведет себя неадекватно и постоянно приходит на работу в нетрезвом виде.

«[Жители] жаловались главе района, та обещала как-то по-тихому это все решить, но ничего не решилось. И вот 21 числа обнаружили, что человек ведет себя агрессивно, запах алкоголя, бессвязная речь. Народ уже решил действовать формально, и составили акт появления должностного лица на рабочем месте в нетрезвом виде», — рассказал депутат радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что документ подписали местные жители и депутаты сельсовета. Теперь граждане хотят добиться, чтобы главу Никольского убрали с должности.

«Вот собираются 29 числа проводить сход. Наверное, тысячи полторы в сельсовете проживают. Для того чтобы как-то краевые власти обратили внимание, еще раз глава района обратила внимание», — рассказал Глисков.

Депутат объяснил, что в регионе нет прямых выборов, поэтому люди не выбирали Нахаева главой села. А раз так, что он сам точно не уйдет. Для отставки требуется вмешательство вышестоящих чиновников.