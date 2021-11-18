«Ведет к улучшению жизни каждого». Росстат объяснил важность Всероссийской переписи населения

Перепись населения позволяет властям узнать информацию о численности и составе населения как всей России, так и отдельных территорий страны. С помощью этих данных можно будет принять эффективные решения, чтобы дать жителям конкретных субъектов то, в чем они нуждаются.

Об этом рассказал «360» руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.

«Перепись населения — это уникальный информационный ресурс о составе и численности нашего населения как РФ, так и по отдельным регионам, об образовании, о национальностях и народах, проживающих в регионе, о жилищных условиях и многое-многое другое, — отметил он.

Князев подчеркнул, что перепись дает одномоментный срез общества страны на конкретную дату. Если говорить о последней переписи, то речь идет об октябре 2021 года.

По результатам каждой переписи определяются тенденции социально-экономического и демографического развития — как в целом по стране, так и конкретно по регионам. На основе результатов власти формируют эффективные управленческие решения, а также программы различного уровня — федеральные либо региональные. Например, по результатам переписи 2002 года появилась программа выплаты материнского капитала.

«По результатам переписи формируются программы развития. Государству очень важно знать, сколько людей живет на его территории, на территории того или иного региона, каково образование проживших на его территории лиц, где он работает, какой источник его дохода. [Это нужно], чтобы сформировать и улучшить экономическую составляющую среду жизни каждого из нас», — отметил Князев.

Он подчеркнул, что в зависимости от результатов власти будут принимать решения о необходимости построить дополнительные школы, детские сады, поликлиники или дороги. В конечном итоге результаты переписи станут основой программ, которые ведут к улучшению жизни каждого гражданина, независимо от места его проживания.