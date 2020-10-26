«Ведем себя социально ответственно»: объявлено о строительстве нового медцентра в Мурманской области

Медицина, здоровый образ жизни, кадровый резерв. Именно этим сферам будет уделено особое внимание в Мурманской области в ближайшее время, согласно новому дополнению к соглашению между компанией «Норникель» и правительством региона. Так, на новый медицинский центр на базе Мурманской областной больницы компания выделит один миллиард рублей.

«Норникель» и Мурманскую область связывают давние партнёрские отношения. Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности, было заключено сторонами ещё год назад — 17 октября 2019 года. Кольская горно-металлургическая компания — дочернее предприятие «Норникеля» — является одним из ведущих производственных комплексов в регионе, а самая компания — крупнейший налогоплательщик региона.

«Благодарю Владимира Олеговича [Потанина, президента „Норникеля“] за инвестиции в модернизацию производства, за создание новых рабочих мест, за современные производства и за те проекты, которые в рамках социальной ответственности компания делает. Мы сегодня договорились о том, что дополнительные ресурсы будут направлены на спортивные объекты в Мончегорска, на модернизацию областной больницы, на медицину в городе Мончегорске. Все эти дополнительные инвестиции в социальную сферу — они сегодня важны, как никогда», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис после подписания дополнительного соглашения.

В 2021–2025 годах компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд рублей. Доля компании в собственных доходах области за последние 5 лет выросла с 14% (2015 год) до 23% (2019 год). Налоговые платежи компании по налогу на прибыль с 2017 года выросли в 3 раза и составили 17,1 млрд рублей.

«Это становится возможным благодаря тому инвестиционному климату, который в области создан», — заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Вклад Мурманской области в построение инвестиционного климата у нас в стране в целом — он очень весомый. А мы стараемся вести себя добросовестно и социально ответственно, раз мы являемся пользователями такого рода климата».

В рамках дополнительного соглашения по социально-экономической поддержке стороны договорились о строительстве не только нового медицинского центра в Мурманской областной больнице, но и крытого ледового дворца в Мончегорске. Также правительство региона и компания достигли принципиальной договоренности о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для производств Кольской ГМК и всей области в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом.

«Не забываем мы и про наши планы по созданию туристического кластера», — добавил Владимир Потанин. — «И здесь не могу не поблагодарить Андрея Владимировича [Чибиса] за активную позицию. Это политика активного привлечения инвестиций, и в данном случае мы являемся субъектом этой политики. И помимо традиционных видов бизнеса, связанных непосредственно с производством металлов, мы также хотим поучаствовать и в создании экологически продвинутого, модного курорта. Надеюсь, что и этот проект у нас получится».

«Норникель» активно реализует на территории Мурманской области благотворительные и социальные проекты, на эти цели за последние три года компания направила около 1,5 млрд рублей. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом, «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд руб.

Помимо Мурманской области, «Норникель» также активно поддерживает и Норильский промышленный район (Красноярский край). С начала распространения коронавируса компания перечислила учреждениям здравоохранения Норильска более 125 млн рублей, еще более 19 млн — больницам Таймырского муниципального района. Весной компания доставила в Норильск 230 тонн медицинских и санитарных грузов, а также аппараты ИВЛ, лаборатории, реанимобили и другое медоборудование. Также «Норникель» оказал помощь в открытии обсерваторов и дополнительных мест в инфекционных больницах. Общая стоимость оборудования и СИЗов, закупленных компанией для поддержки района, до конца 2020 года составит 4 млрд рублей. Кроме основных регионов присутствия, «Норникель» оказал помощь в борьбе с COVID-19 Тверской и Саратовской областям (где располагаются жильё для специалистов компании и Общий центр обслуживания), а также московским больницам.