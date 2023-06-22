Общество 22 июня 2023, 18:53 Вечный огонь открыли в Канавинском районе Нижнего Новгорода ко Дню памяти и скорби

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Вечный огонь установили в сквере Григорьева у стелы «Героям-комсомольцам» в Канавинском районе Нижнего Новгорода ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на городскую администрацию.

Раньше огонь зажигали исключительно по праздникам, теперь он будет гореть постоянно. Частицу огня доставили на Поезде Победы из сквера на Гороховецкой.

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Отмечается, что именно от сквера Григорьева жители Шпального поселка уходили на фронт.