Общество 16 июня 2023, 19:33 «Вечернюю Москву» наградили за вклад в развитие дружбы между населяющими столицу народами

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Редакция «Вечерней Москвы» получила награду за то, что издание помогает развивать дружбу народов, которые живут в столице. Специальный проект «Вечерней Москвы» — «Народы Москвы» занял первое место в V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений, передала «Вечерняя Москва».

Награду вручили в Общественной палате России. Там подчеркнули важность проекта издания «Народы Москвы», который существует уже девять лет.

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«У нас огромная страна, в которой проживает более 180 национальностей. <…> Я неоднократно бывал в командировках на Донбассе и видел как, как в одной роте вместе служат русские, чеченцы, буряты, калмыки и другие национальности», — отметил заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков.

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