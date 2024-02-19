Общество 19 февраля 2024, 17:20 «Вечернюю Москву» наградили на деловом форуме «Креативные индустрии»

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«Вечернюю Москву» наградили на форуме «Креативные индустрии 2024». Издание отметили в номинации «Голос города», передала «Вечерняя Москва».

Газету наградили за «100 летнюю преданность историческому бренду „Вечерняя Москва“ и ее читателям».

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Напомним, в декабре прошлого года «Вечерняя Москва» отметила свой вековой юбилей. За время существования газеты вышло более 40 тысяч номеров.

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