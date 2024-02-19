Общество 19 февраля 2024, 17:18 «Вечерняя Москва» запустила рубрику «Полицейский с Петровки» совместно с МВД

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Новая рубрика «Полицейский с Петровки» появилась в разделе «Вечерка ТВ» на сайте «Вечерней Москвы». Ее создали совместно с ГУ МВД России по Москве, передала «Вечерняя Москва».

В видеопроекте рассказывается о наиболее популярных мифах и заблуждениях, которые касаются работы правоохранителей. На вопросы в доступной форме отвечает руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

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Отмечается, что свой вопрос авторам программы можно задать в комментариях к видео.