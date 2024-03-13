Общество 13 марта 2024, 19:06 «Вечерняя Москва» запустила новые видеоподкасты «Без штампов» и «Научпост»

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Интернет-телевидение «Вечерка ТВ» медиахолдинга «Вечерняя Москва» запустило две новых программ в формате видеоподкаста — «Без штампов» и «Научпост», передала «Вечерняя Москва».

В проекте «Без штампов» будут подниматься вопросы, которые можно обсудить с мужской и женской точки зрения. Ведущие вместе с гостями порассуждают на темы отношений, семейного бюджета и выстраивания ролей в семье.

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Видеоподкаст «Научпост» осветит отрасль науки и новых технологий без заумных терминов. Гостями программы станут доктора наук, инженеры, техноблогеры и ученые.