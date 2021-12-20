«Вечерняя Москва» заключила партнерство с компанией Taboola

Издание «Вечерняя Москва» заключило партнерство с компанией Taboola, занимающейся рекламой в интернете. Благодаря сотрудничеству издание планирует усилить свои позиции на диджитал-рынке.

«Мы выбрали Taboola за высокотехнологичные решения, которые открывает для нас платформа рекомендаций релевантного контента, за отличную репутацию и готовность к анализу сложных редакционных данных. Мы с нетерпением ждем возможности использовать технологии Taboola для расширения нашей аудитории и оптимизации бизнес-процессов», — рассказала заместитель генерального директора «Вечерней Москвы» по электронным СМИ Екатерина Бурмистрова.