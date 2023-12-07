Общество 07 декабря 2023, 16:18 «Вечерняя Москва»: за одну программу в костюме Деда Мороза можно заработать от 3,5 тысячи рублей

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Руководители компании аниматоров Николай Светличный и Полина Глаголева рассказали, сколько россияне, нарядившись в костюмы Деда мороза и Снегурочки, смогут заработать во время празднования новогодних корпоративов и утренников. Их слова передала«Вечерняя Москва».

Как сообщили эксперты, одна такая программа стоит от 3,5 тысячи рублей. В новогоднюю ночь ставка повышается до пяти тысяч рублей. При этом график работы достаточно гибкий. Аниматор может узнать расписание в новогоднюю кампанию — накануне и в январские праздники.

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Чтобы устроиться работать аниматором, необходимо пройти небольшое тестирование, а затем подписать договор гражданско-правового характера, сказал Светличный.