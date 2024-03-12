Общество 12 марта 2024, 18:14 «Вечерняя Москва» вошла в топ-15 самых цитируемых региональных СМИ

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«Вечерняя Москва» вошла в топ-15 самых цитируемых региональных СМИ и заняла третье место по итогам 2023 года. Об этом сообщили на сайте издания.

В пятерке рейтинга также оказались агентство городских новостей «Москва», «Москва 24», «Мослента» и сайт m24.ru. Сайт «Вечерней Москвы» занял седьмую строчку в топе самых цитируемых столичных СМИ.

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Отмечается, что рейтинг определили на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей в себя более 82 тысяч источников.