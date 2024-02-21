Общество 21 февраля 2024, 16:03 «Вечерняя Москва»: церемония награждения военных и журналистов прошла в зале Общественной палаты РФ

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Торжественная встреча «Традициям Героев Отечества верны» прошла в зале Общественной палаты РФ. В ходе мероприятия состоялась церемония награждения участников СВО, передала «Вечерняя Москва».

Благодарственные письма также получили медики, занимающиеся спасением раненых бойцов. Кроме того, был отмечен труд военных корреспондентов, которые освещают события на передовой, несмотря на опасность.

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В частности, за большой вклад в укрепление национальной безопасности РФ награду вручили заместителю главного редактора газеты «Вечерняя Москва» и шеф-редактору ее утреннего выпуска Алексею Зернакову. Так как он сейчас находится на передовой, то благодарность за него получил главный редактор издания Александр Куприянов.

«Работая в условиях боевых действий, журналисты рискуют своим здоровьем, жизнью, порой погибают. Их труд очень важен на фронте. Но в бой идут офицеры и солдаты, и мы об этом никогда не забываем», — отметил Куприянов.

Он также поздравил офицеров и солдат с предстоящим Днем защитника Отечества.