Общество 28 ноября 2023, 15:43 «Вечерняя Москва»: Рождественский пост дает возможность очистить душу от лени и безделья

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Рождественский пост — это единение с Богом и подготовка к празднованию светлого Рождества Христова. Соблюдение традиции помогает очистить душу от лени и безделья с помощью молитвы, а также покаяния, передала «Вечерняя Москва».

Рождественский пост предполагает отказ от таких продуктов, как мясо, молоко, яйца и сыр. Кроме того, православные могут раскаяться в дурных мыслях и поступках.

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В этот период запрещается совершать повседневные грехи. Из жизни лучше исключить злость, раздражительность, зависть, осуждение и ссоры с ближними.