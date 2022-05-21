«Вечерняя Москва» провела субботник в пойме Городни

Сотрудники «Вечерней Москвы» провели традиционный субботник. Он прошел в парке «Пойма реки Городни». Об этом сообщили на сайте издания.

В мероприятии поучаствовали корреспонденты, редакционная коллегия, а также сотрудники дирекции. Среди них — главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и генеральный директор Георгий Рудницкий.

«Через год мы будем праздновать столетие „Вечерней Москвы“. А любая газета сильна традициями, это ее основа, сама история издания. И наш коллектив всегда славился проводимыми субботниками. Когда в 2011 году мы перезапускали газету, то решили возродить эту славную традицию. И вот с 2014 года мы начали заниматься сперва речкой Шмелевкой, затем перешли на территорию музея-заповедника „Коломенское“, а в этом году выбрали речку Городню», — сказал главред.

Также он отметил, что подобные мероприятия — отличный способ провести время с коллективом вне офиса. К тому же у журналистов часто бывают выезды. Часть коллектива и вовсе перешла на удаленный формат. На субботниках коллеги могут не просто встретиться и поболтать на нерабочие темы, но и сделать хорошее дело.