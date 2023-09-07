Общество 07 сентября 2023, 18:12 «Вечерняя Москва» провела мастер-класс по ораторскому мастерству на Урбанфоруме

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В рамках проведения Урбанфорума состоялся мастер-класс от «Вечерней Москвы» по ораторскому искусству, который провел тренер по технике речи Сергей Кокурин, передала «Вечерняя Москва».

Гостям раскрыли секреты публичных выступлений и рассказали, как общаться с аудиторией. Также Сергей Кокурин объяснил, насколько важно правильное дыхание для красивой и убедительной речи. Тренер подчеркнул также, что крайне важно не допускать перенапряжения гортани и связок.

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